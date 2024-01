Fa Cup: il Liverpool acuisce la crisi dell'Arsenal, avanza il Man City

inghilterra

I Gunners giocano bene per ottanta minuti, poi affondano: l'autogol di Kiwior e il gol di Luis Diaz sanciscono il 2-0. Reds al quarto turno, Arteta ancora out da entrambe le coppe

© Getty Images Il terzo turno di Fa Cup vede acuirsi la crisi dell'Arsenal, che non vince dal 17 dicembre e subisce la terza sconfitta consecutiva in tutte le competizioni: avanza il Liverpool, che resiste per ottanta minuti alle folate dei Gunners ed esulta con l'autorete di Kiwior (80') e la rete di Luis Diaz (94'). Arteta esce per il secondo anno da entrambe le coppe, mentre avanza il Man City: 5-0 all'Huddersfield. Al replay West Ham e Nottingham Forest.

ARSENAL-LIVERPOOL 0-2

Out dalla Carabao Cup ed out dalla Fa Cup. Per il secondo anno consecutivo Mikel Arteta va in bianco nelle coppe inglesi e, in quest'occasione, il ko è pesantissimo: il suo Arsenal domina per ottanta minuti col Liverpool e poi viene sconfitto 2-0, coi Reds che avanzano al quarto turno. Spingono in avvio i Gunners, che giocano con una maglia completamente bianca nell'ambito dell'iniziativa "No more Red" e vengono seguiti dai rivali, schierati per l'occasione in viola evitando i propri classici colori social. La prima chance è per Nelson, che non la concretizza, mentre Havertz trova la pronta risposta di Havertz. Clamoroso quanto accade all'11', quando i londinesi sprecano tre occasioni in pochi secondi e colpiscono la traversa con Odegaard. Havertz, schierato da punta, non trova la porta e Alisson deve superarsi al 38' su White. Si va al riposo sullo 0-0, generato anche dalla traversa di Alexander-Arnold appena prima del fischio finale.

Nella ripresa la musica non cambia, con Saka che si divora due clamorose chances per il vantaggio. Klopp reagisce e, dopo l'ennesimo rischio, inserisce Diogo Jota. Sarà la mossa vincente, perché il portoghese riporta ordine alla manovra e all'attacco dei Reds: Luis Diaz impegna Ramsdale e lo costringe alla paratissima, mentre l'ex Wolverhampton colpisce la traversa. Tutto questo accade in due minuti e, all'80', il Liverpool passa: sul cross tagliato di Alexander-Arnold, la difesa dei Gunners va in tilt e Kiwior devia alle spalle del suo portiere. La reazione dell'Arsenal è pressochè nulla e, in ripartenza, arriva anche il 2-0 sull'ultimo pallone giocabile: lo segna Luis Diaz (94'), che manda il Liverpool al quarto turno di Fa Cup. Crisi per Arteta, col terzo ko consecutivo in tutte competizioni per i suoi Gunners, che non vincono dal 17 dicembre.

MANCHESTER CITY-HUDDERSFIELD 5-0

Non c'è storia all'Etihad, nonostante Pep Guardiola debba fare a meno di Erling Haaland e schieri molti giovani e seconde linee, con Bobb e Sergio Gomez tra i titolari. Dopo mezz'ora di assoluto dominio, il Manchester City la sblocca al 33' con Foden e raddoppia subito con Julian Alvarez (37'), schierato da centravanti in questa sfida. L'ex River orchestra la manovra offensiva e i Citizens dilagano nella ripresa: l'autorete di Jackson (58'), la doppietta di Foden (65') e la rete di Doku (74') sanciscono il 5-0 finale per Pep Guardiola, che vola al quarto turno di Fa Cup con l'84% di possesso palla.

GLI ALTRI MATCH

Avanza il Leeds, che travolge il Peterborough in trasferta con un ex del nostro campionato tra i protagonisti: il difensore Ampadu, ex di Venezia e Spezia, sigla una doppietta nel 3-0 dei Whites. Avanza anche il West Bromwich, che sconfigge 4-1 l'Aldershot Town, e prosegue la favola del Wrexham: la formazione gallese di Football League Two, che ha Ryan Reynolds come presidente e plenipotenziario, sconfigge 1-0 lo Shrewsbury e va avanti in Fa Cup. Tre club di Premier League giocheranno il replay: scialbo 0-0 tra il Luton Town e il Bolton, mentre il Nottingham Forest viene fermato sul 2-2 dal Blackpool, nonostante le reti di Nico Dominguez e Gibbs-White e il 72% di possesso palla. Dovrà rigiocare anche il West Ham di David Moyes: la rete di Bowen viene annullata dal pareggio di Conway nella ripresa, è 1-1 col Bristol City (Championship). Tutti questi match si giocheranno, insieme agli altri replay, dal 15 al 17 gennaio. Solo dopo queste sfide si terrà il sorteggio del quarto turno di Fa Cup.