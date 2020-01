FA Cup: il Manchester City travolge il Fulham 4-0, lo United supera il Tranmere 6-0

FA CUP

Nel quarto turno della FA Cup il Manchester City batte il Fulham 4-0 all’Etihad e va agli ottavi. Al 7’ Gundogan segna su rigore (Ream lascia in dieci gli ospiti). Il raddoppio arriva al 19’ grazie a Bernardo Silva. Il 3-0 è di Gabriel Jesus al 73’, il brasiliano fa doppietta al 76’. Lo United travolge 6-0 il Tranmere fuori casa. In gol nel primo tempo Maguire, Dalot, Lingard, Jones e Martial. Nella ripresa a segno Greenwood su rigore.

MANCHESTER CITY-FULHAM 4-0

Allo stadio Etihad il Manchester City di Guardiola supera il quarto turno di FA Cup vincendo 4-0 contro il Fulham, terzo in Championship ma privo in questa sfida del centravanti serbo Mitrovic. I Citizens conquistano così gli ottavi di finale della competizione di cui sono campioni uscenti. Passano soltanto sei minuti e gli ospiti sono già in dieci uomini: ingenua trattenuta del difensore centrale Ream su Gabriel Jesus, espulsione e rigore per i padroni di casa. Sul dischetto si presenta Gundogan che la piazza nell’angolino, Rodak intuisce ma non riesce a toccare il pallone. Al 7’ il risultato è già in favore dei Citizens, che continuano ad attaccare e al 19’ raddoppiano. Dopo un’azione avvolgente dei compagni Bernardo Silva si ritrova il pallone tra i piedi in area, fa un paio di finte girando in tondo, sembra non sapere bene cosa fare, poi si volta e da fuori area di sinistro scaglia un pallone imprendibile nell’angolino alla sinistra del portiere. I Citizens mantengono il possesso con la consueta fitta rete di passaggi corti, non ci sono occasioni rilevanti fino all’intervallo. Nella ripresa la squadra di Guardiola continua a dettare il ritmo, dopo otto minuti dall’inizio del secondo tempo entra Sterling al posto di Mahrez, l’attaccante inglese inizia la sua partita con il piglio giusto e si rende pericoloso centrando la traversa. Al 73’ Gabriel Jesus fa 3-0 schiacciando di testa il pallone sul cross dell’ex Juventus Cancelo. Tre minuti dopo azione travolgente del City sull’ennesima incertezza della difesa ospite, ancora Gabriel Jesus colpisce di testa verso la porta sguarnita dopo la respinta di Rodak per il poker finale in favore degli uomini di Guardiola.

TRANMERE ROVERS-MANCHESTER UNITED 0-6

Seconda sfida di FA Cup in pochi giorni a Prenton Park. Dopo aver eliminato il Watford ai supplementari il Tranmere di Micky Mellon, terzultimo in terza divisione, si deve arrendere al Manchester United che dilaga e grazie al netto 6-0 va agli ottavi. Il campo è in pessime condizioni, si salva soltanto la parte centrale del manto erboso. Nel primo tempo passano subito in vantaggio gli ospiti: al 10’ Maguire va a segno per la prima volta con la maglia dello United, gran botta di destro alla distanza che si infila sotto la traversa della porta difesa da Davies. Tre minuti dopo raddoppia il ventenne portoghese Dalot che entra in area, mette fuori causa il difensore con una finta e di destro fa partire una staffilata che si spegne vicino al palo lontano. Anche per lui è il primo gol con questa maglia. Al 16’ Lingard fa tris colpendo di destro da fuori area, un tiro basso leggermente a giro su cui Davies poteva fare meglio. Phil Jones colpisce di testa sul calcio d’angolo calciato da Pereira, traiettoria arcuata che sorprende la difesa del Tranmere ed è 4-0 al 41’. Quattro minuti dopo il primo gol di un attaccante dello United, Martial scambia con Shaw e dal limite dell’area si inventa un destro a giro sul secondo palo che non lascia scampo al portiere. La prima frazione termina sul 5-0 per i Red Devils, che non segnavano quattro gol nei primi 45 minuti dalla sfida del settembre 2016 contro il Leicester e stavolta arrivano facilmente a cinque. Nella ripresa il copione non cambia, il prodigio diciottenne Greenwood trasforma il rigore concesso al 56’ per il fallo di Davies su Chong spiazzando il portiere e firma il 6-0 finale. L’ultima occasione è di Chong che scheggia la traversa ma il risultato non cambia.

