Fa Cup: clamorosa eliminazione del Liverpool, out in casa del Plymouth

PLYMOUTH-LIVERPOOL 1-0

Fuori a sorpresa il Liverpool, sconfitto in trasferta 1-0 dal Plymouth. Slot tiene a riposo gran parte della formazione titolare, lanciando Federico Chiesa dal primo minuto in attacco. Per i Reds piove sul bagnato nel primo tempo, quando Joe Gomez (uno dei pochi para-titolari in campo) costretto a uscire per infortunio. Il primo tempo, povero di occasioni, tramonta a reti bianche e sullo 0-0. A inizio ripresa i padroni di casa mettono in campo tanta intensità, e al 53’ stappano clamorosamente la partita grazie al calcio di rigore trasformato da Hardie. Nella mezzora finale Slot lancia nella mischia anche Darwin Nunez per provare a tornare in corsa, ma gli uomini di Muslic si difendono in ogni modo e accedono al turno successivo.