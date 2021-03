Fa Cup, Chelsea in semifinale al minimo indispensabile: un autogol e Ziyech stendono lo Sheffield

INGHILTERRA

I Blues superano i quarti per 2-0 grazie alla deviazione di Norwood, poi l’ex Ajax chiude i conti al 92’ dopo un secondo tempo di sofferenza

Nei quarti di finale di Fa Cup il Chelsea di Tuchel è la terza squadra ad accedere alle semifinali grazie alla vittoria per 2-0 su un arrembante Sheffield United. Al 24’ Norwood devia nella propria porta un tiro di Chilwell, poi gli ospiti si rendono pericolosi per tutto il secondo tempo dalle parti di Kepa. Nel secondo minuto di recupero, però, i Blues evitano il pareggio e sigillano il passaggio del turno grazie alla rete dell’ex Ajax Ziyech.

Tanta, troppa fatica per il Chelsea di Tuchel, ma con qualche spavento di troppo la qualificazione in semifinale di Fa Cup arriva puntuale. Gli ospiti cercano sùbito di dimostrare che l'ultimo posto in campionato non conta e l’assetto comunque difensivo lascia trasparire voglia di passare il turno, ma al 24’ Chilwell calcia dal limite dell’area su un corner lungo e Norwood in scivolata devia il pallone nella propria rete. I biancorossi sono quindi costretti ad uscire dal guscio, ma prima dell’intervallo è comunque Ramsdale a dover salvare in uscita sul tentativo di pallonetto di Mount: inefficaci anche le poche scorribande dello Sheffield. La ripresa si apre con un bello slalom in area di Pulisic che si vede però ribattere il tiro dal portiere, ma a metà frazione gli ospiti salgono di ritmo e impensieriscono seriamente i Blues. McGoldrick si divora infatti un colpo di testa in tuffo da vicinissimo - termina largo a lato - e un minuto più tardi McBurnie mette alla prova la reattività di Kepa con un tiro dalla distanza. Il portiere basco viene poi salvato alla mezz’ora dalla difesa - rapida a spazzare una sua respinta corta sempre su McGoldrick - e il Chelsea vacilla fino al 92', quando un rasoterra potente di Brewster sfiora il palo e Ziyech sul ribaltamento raddoppia.