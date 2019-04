FA Cup, addio champagne: festa con spumante analcolico per rispetto ai musulmani

24/04/2019

La Football Association (FA) ha deciso di abolire il tradizionale spumante distribuito al vincitore della FA Cup. L'organizzatore, infatti, vuole rispettare in questo modo i tanti giocatori di fede islamica che giocano in Inghilterra, ai quali è proibito l'uso di alcolici. Non vedremo più immagini di allenatori annaffiati a fine partita da champagne, come Conte nel 2018 con il suo Chelsea, ma per non cancellare il festeggiamento ecco lo spumante analcolico.