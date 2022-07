Everton-Dynamo Kiev: il rigore lo calcia un tifoso

CALCIO ESTERO

Il gol non è stato inserito nel tabellino finale, ma i Toffees hanno comunque concluso l'amichevole con una vittoria per 3-0 grazie alla doppietta del nuovo acquisto Dwight McNeil

Durante l’amichevole tra Everton e Dynamo Kiev, l'allenatore Frank Lampard ha ingaggiato un uomo particolare per calciare il rigore che ha suggellato la vittoria al Goodison Park. Paul Stratton, un tifoso Toffees e un impiegato comunale di Liverpool, è entrato nel corso della "Partita per la Pace", per realizzare il tiro dal dischetto assegnato all'Everton. Così la squadra di casa ha voluto onorare il lavoro e gli sforzi che il tifoso ha fatto per aiutare l'Ucraina. Nei mesi scorsi, infatti, Paul è partito da Liverpool con la sua macchina per consegnare aiuti ai rifugiati ucraini presso il confine russo.

Stratton ha risposto alla sofferenza dell’Ucraina già a marzo sostituendo la sua settimana di riposo per “guardare Netflix e mangiare Pringles” con un viaggio in Polonia. Lì ha trascorso quattro giorni ad aiutare i rifugiati in fuga accompagnato da un frasario polacco e da una rete di ex colleghi della polizia e dell’esercito.

Mesi dopo essere sceso in campo per aiutare gli altri, si è unito ai giocatori della sua squadra per vivere un momento indimenticabile. L’ex agente di polizia ha calciato con cautela, ha realizzato il penalty, è corso dietro la porta e si è inginocchiato per festeggiare mentre baciava lo stemma del club. I compagni di squadra si sono quindi precipitati a congratularsi e ad abbracciare uno Stratton entusiasta e commosso.