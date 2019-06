Europei Under 21: Romania e Francia ipotecano le semifinali

21/06/2019

Gara incredibile al Dino Manuzzi, con un finale a dir poco palpitante con continui ribaltamenti di fronte. Alla fine a esultare è la Romania, sorpresa assoluta dell’Europeo Under 21 e molto vicina alle semifinali del torneo. Parte fortissima la squadra di Radoi, che crea quattro grandi occasioni da gol nel primo quarto d’ora di gioco, con Hagi e poi con Ivan che trovano rispettivamente la bella risposta di Henderson e il palo esterno da posizione ravvicinatissima. L’Inghilterra si rende pericolosa soltanto con una bella punizione a giro di Maddison che sfiora il palo alla destra di Radu. Quest’ultimo, allo scadere del primo tempo, compie una prodezza sulla conclusione dal limite di Mount. L’inizio ripresa vede la nazionale dei Tre Leoni andare vicina al vantaggio con il colpo di testa di Dowell a botta sicura, salvato sulla linea da Florin. Radu si allunga sulle conclusioni di Foden e di Maddison. Nel momento migliore per gli inglesi, la Romania passa al 76’: Coman sterza su Kenny, che in tackle gli tocca la caviglia e il rigore diventa inevitabile. Puscas non sbaglia dal dischetto. Passano appena 3 minuti e l’Inghilterra trova l’immediato pareggio grazie a uno splendido destro a giro di Gray che bacia il palo interno prima di depositarsi in rete. Hagi conclude a rete dopo un brutto errore di Tomori, Abraham trova una girata pazzesca per il nuovo pareggio ma al 90’ Coman, agevolato da una clamorosa papera di Henderson, regala ai romeni la vittoria nel finale, riuscendo a trovare anche la doppietta del definitivo 4-2 in pieno recupero, a seguito di una pazzesca traversa colpita da Abraham sull’altro fronte. L’Inghilterra è matematicamente fuori dal torneo.

FRANCIA-CROAZIA 1-0

Al San Marino Stadium di Serravalle una Francia padrone del campo nel primo tempo e un po’ troppo rinunciataria nel secondo si impone di misura contro la Croazia e ipoteca la semifinale. Questo successo rischia seriamente di rivelarsi una beffa per l’Italia perché, con un pareggio nello scontro diretto di lunedì prossimo, sia i rumeni sia i francesi si assicurerebbero il passaggio del turno rispettivamente come prima del girone e come migliore seconda, compromettendo il percorso degli azzurrini di Di Biagio, che però possono ancora qualificarsi come primi nel loro gruppo. Pronti, via e i Galletti passano in vantaggio all’8’: cross di Reine-Adelaide dalla destra, pallone in mezzo all’area per Dembélé che stacca alla perfezione, sovrastando nettamente il suo diretto marcatore Borevkovic, e di testa insacca in rete. Ancora Francia pericolosa con una conclusione potente di Ntcham; bravo Posavec a respingere. Dembélé prova a piazzare al 20’ una punizione all’angolino, ma il pallone termina alto. Dopo 33 minuti di monologo transalpino, la Croazia sfiora il pareggio con una veloce ripartenza: Vlasic salta l’uomo e serve in profondità Jakolis, che arriva davanti al portiere e calcia sul secondo palo, con il pallone che termina fuori di un nulla. Rischia tantissimo a inizio secondo tempo Posavec che nel rinvio colpisce Dembélé, ma per sua fortuna il pallone termina fuori dopo il rimpallo. La Croazia si fa vedere al 65’ in contropiede e protesta per un tocco di mano di Konaté in area di rigore, valutato però involontario dall’arbitro. Al 70’, però, gli uomini di Gracan sprecano una colossale opportunità per l’1-1: Upamecano si fa superare in velocità da Kulenovic, che lo supera e calcia a giro, superando Bernardoni, ma il palo salva i francesi. I Galletti calano vistosamente nel finale, ma riescono comunque a conservare il preziosissimo 1-0. Lo spettro del “biscotto” torna prepotentemente ad aleggiare in casa Italia.