Europa League: Manchester United a valanga sul Lask Linz, il Basilea sorprende l'Eintracht

OTTAVI

Arrivano due ampie vittorie esterne nel giovedì sera di Europa League, che rendono quasi scontato il passaggio del turno delle dirette interessate. A Linz il Manchester United batte per 5-0 il Lask, grazie alle reti di Ighalo, James, Mata, Greenwood e Pereira. Più sorprendente il 3-0 del Basilea a Francoforte sull'Eintracht (in gol Campo, Bua e Frei). A Instanbul, nell'unica sfida aperta al pubblico, il Basaksehir batte per 1-0 il Copenhagen.

LASK-MANCHESTER UNITED 0-5

La qualificazione non è più un problema in vista del ritorno in Inghilterra. Resta ora da stabilire come e quando si giocherà, ma già in Austria il Manchester United fa ampiamente il suo dovere e travolge il malcapitato Lask. A Linz si gioca a porte chiuse e in campo si vede una versione ampiamente rimaneggiata dei Red Devils: tra i tanti giocatori cui deve rinunciare Solskjaer si segnalano Lingard, Rashford e Martial oltre a Pogba, tanto che al centro dell'attacco c'è l'ex Udinese e Cesena Ighalo, arrivato in prestito dallo Shanghai Shenhua l'ultimo giorno di mercato di gennaio. Ai suoi lati agiscono Mata e James e (dopo una prima conclusione sopra la traversa di Fred) sono proprio loro due a sfiorare il vantaggio per gli ospiti: al 18' lo spagnolo non riesce a sfruttare due occasioni a due passi dalla porta di Schlager, tre minuti dopo è proprio quest'ultimo a negare in tuffo la rete a James. Il gol dello United però è nell'aria e lo trova al 28' Ighalo, che riceve il cross dalla sinistra di Bruno Fernandes, controlla il pallone palleggiandolo con i due piedi e poi scarica un sinistro che termine la sua corsa sotto la traversa. La partita rimane a senso unico: prima dell'intervallo c'è una buona occasione per Maguire, ma il suo colpo di testa su corner è largo. Il Lask si vede in apertura di ripresa solo con un tiro di Renner che sorvola la traversa, poi riprende la sinfonia del Manchester United: McTominay non inganna Schlager, che invece deve arrendersi al 58' a James, lanciato in profondità da Ighalo e capace di rientrare sul destro e liberare un rasoterra sul primo palo che vale il raddoppio. Ighalo, mattatore del match, colpisce anche un palo al 62'. E nel finale si consuma quella che diventa una vera e propria batosta per gli austriaci, che subiscono il tris all'82' da Mata (servito in profondità da Fred e a segno con un preciso rasoterra mancino) e a tempo scaduto subiscono altre due reti: le segnano i subentrati Greenwood al 92' e Pereira al 93', quest'ultimo anche grazie alla complicità di Schlager.

EINTRACHT FRANCOFORTE-BASILEA 0-3

Porte chiuse anche alla Commerzbank-Arena di Francoforte, dove l'Eintracht riceve un'altra squadra "alpina": dopo aver strapazzato un po' a sorpresa per 4-1 il Salisburgo ai sedicesimi, è la volta del Basilea. Stavolta però le Aquile del Meno si fanno sorprendere e cadono rovinosamente in casa, pur avendo iniziato decisamente con il piede giusto la partita. Passano infatti appena 8 minuti prima che Rode abbia la possibilità di cercare la porta con un bolide dalla distanza che però manca di poco il bersaglio. Anche André Silva cerca di farsi vedere a centro area, ma sul tentativo di Touré viene anticipato dalla difesa ospite. E il gol arriva, ma a segnarlo è il Basilea: merito di Samuele Campo, nato e cresciuto a Basilea ma di chiare origini italiane (il papà è siciliano), che al 27' va in gol direttamente su calcio di punizione grazie al suo sinistro che sorvola la barriera e si infila in rete. I padroni di casa provano a reagire, ma al 43' il colpo di testa di Widmer è alto di poco. Nella ripresa sono soprattutto André Silva e Touré a cercare con maggiore insistenza il pareggio (quest'ultimo colpisce anche una traversa con un gran tiro da posizione impossibile), ma i tedeschi non riescono a risollevare una serata complicata. Anzi, negli ultimi 20 minuti il Basilea dilaga e dall'altra parte si assiste a un vero naufragio da parte dell'Eintracht. Al 73' è ancora una volta Campo a prendersi la scena, scappando in duetto con Bua e chiudendo il triangolo con il compagno che deve solo battere Trapp in uscita con lo scavetto. E nel finale arriva addirittura il tris, segnato all'85' da Fabian Frei al termine di una ripartenza fulminante con assist finale dalla destra di Bua.

ISTANBUL BASAKSEHIR-COPENHAGEN 1-0

Fa storia a sé Istanbul, unico stadio a porte aperte dei tre in cui si gioca alle 19. E il pubblico di casa può applaudire il Basaksehir che solo nel finale risolve la complicata sfida contro un Copenhagen che in questa Europa League continua a dimostrarsi un osso durissimo per tutti. I turchi partono forte, tanto che Visca colpisce il palo e Johnsson compie una grande parata su Epureanu: tutto nei primi 10 minuti. Quindi crescono gli ospiti, che chiudono il Basaksehir nella sua metà campo senza però riuscire a costruire reali occasioni da gol. Ci pensa quindi Ba dall'altra parte a far palpitare il pubblico sugli spalti, ma con una conclusione che si spegne sul fondo. Con il trascorrere dei minuti è sempre più insistente il gioco dei turchi, che si affidano in particolare a un Crivelli ispiratissimo sulla fascia, mentre a cercare la porta sono Irfan e Epureanu. La partita scende di ritmo, e viene improvvisamente risvegliata dall'ingresso in campo di Robinho: l'ex milanista, in campo dal 74', già al 75' si inventa un rasoterra che fa la barba al palo. Ma il gol vittoria arriva all'88': Ba sfrutta un rimpallo e dopo essere entrato in area viene steso da Varela, l'arbitro assegna il rigore con l'aiuto del Var e Visca lo trasforma. E per il pubblico di Instanbul, l'unico che ha avuto modo di andare allo stadio, si scatena la festa.