Eto'o nella bufera, i club del Camerun scrivono alla Fifa: "È corrotto, intervenite"

LA LETTERA

Pesante accusa formale mossa dalla Camerun Professional Football League

© afp Nuovi guai in vista per Samuel Eto'o, presidente della Federcalcio del Camerun. La Lfpc, l'organizzazione che riunisce i club del Paese africano ha infatti indirizzato una lettera aperta al presidente della Fifa Gianni Infantino e al presidente della Confederazione di calcio africano, la Caf, Patrice Motsepe per chiedere un procedimento contro Eto’o, accusato di corruzione e altri scandali. "Se la Fifa ha mostrato rapidità e fermezza contro Rubiales, è sorprendente che resti in silenzio a causa in casi simili e forse più gravi che si sono verificati in altre Federazioni, soprattutto nella Federazione calcistica del Camerun", recita la lettera

Nella lettera i club hanno elencato i casi specifici per cui chiedono l'allontanamento dell'ex attaccante: su tutti, il fatto che Eto'o nel giugno 2022 abbia riconosciuto di aver frodato l'erario pubblico spagnolo per 3,8 milioni di euro durante gli anni al Barcellona e che sia stato condannato a 22 mesi di carcere, pena sospesa per cinque anni. Poi c'è anche l'episodio in cui Eto'o ha aggredito uno YouTuber algerino dopo la partita Brasile-Corea del Sud ai Mondiali in Qatar e ha anche denunciato la firma di un contratto di sponsorizzazione a titolo personale dell’ex calciatore con la società di scommesse sportive 1XBET.

I guai per Eto'o, però, non sarebbero finiti qui. Secondo il sito Actu Cameroun, il Presidente della Repubblica Paul Biya avrebbe chiesto alla polizia giudiziaria di aprire un'inchiesta sulle partite truccate dell'ultimo campionato della massima divisione, la Elite One. A tal proposito lo scorso luglio è emersa un'intercettazione che ha provocato parecchio scandalo in Camerun. Eto'o è accusato di aver agevolato la promozione di un club in Elite 1, con le parole al telefono col presidente del Victoria Limbé che inchioderebbero l'ex stella del calcio africano: "Tranquillo, vi facciamo salire in A. Il nostro club deve salire in prima serie, è il nostro obiettivo". Immediata la difesa: "Stavo parlando con un amico, uno che investe nel calcio e vuole fare del suo club uno dei migliori del Camerun".

Vedi anche Calcio estero Eto'o nei guai, accusato di combine. L'intercettazione: "Vi facciamo salire in A"