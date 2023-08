Problemi con Benzema, Espirito Santo nega: "Una stronzata, il rapporto è ottimo"

AL ITTIHAD

Il tecnico dell'Al Ittihad: "Siamo felici che Karim sia qui con noi. Lui è felice, come si vede in campo"

© Getty Images 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nuno Espirito Santo fa chiarezza sui presunti problemi con Karim Benzema riferiti nei giorni scorsi dalla stampa araba. L'allenatore portoghese smentisce qualsiasi dissidio con l'ex Real Madrid. "Voglio chiarire una cosa. Ho letto sulla stampa che il mio rapporto con Karim non sarebbe buono. Chi mi conosce saprà ovviamente che questa è una stronzata - ha dichiarato -. Il mio rapporto con tutti i giocatori è buono. Abbiamo un gruppo forte e siamo contenti di tutti i giocatori. Siamo felici che Karim sia qui con noi. Lui è felice, come si vede in campo. Gli piace giocare per l'Al Ittihad, siamo un gruppo molto forte".

Secondo le ricostruzioni della stampa araba, Espirito Santo sarebbe insoddisfatto dello stile di gioco di Benzema e dell'apporto fornito alla squadra e avrebbe anche rifiutato di eleggere KB9 capitano, preferendo Romarinho e Ahmed Sharahili. Dal suo canto, Benzema avrebbe comunicato a un dirigente il suo disagio perché non si sente trattato in maniera professionale. Intanto ieri l'ex Real Madrid ha segnato il suo primo gol in Saudi pro League, aprendo le marcature nel poker che l'Al Ittihad ha rifilato all'Al Riyadh per il terzo successo in altrettante giornate.

