Dall'Arabia Saudita

L'attaccante francese e l'allenatore non vanno d'accordo: l'ex Real si sente poco rispettato, il tecnico non è soddisfatto del rendimento

© Getty Images Karim Benzema e Nuno Espirito Santo, suo allenatore all'Al Ittihad, non riescono a entrare in sintonia e la tensione tra i due sarebbe all'allarme rosso. Il tecnico portoghese non vuole inserire l'ex Real Madrid nella sua formazione titolare, è insoddisfatto del suo stile di gioco e dell'apporto fornito alla squadra. Questa la clamorosa indiscrezione proveniente dall'Arabia Saudita, riportata da Asharq Al-Aswat, secondo cui il portoghese avrebbe anche rifiutato di eleggere KB9 capitano, preferendo Romarinho e Ahmed Sharahili.

Karim Benzema non ha nemmeno preso parte all'ultimo allenamento della squadra e avrebbe comunicato a un dirigente il suo disagio perché non si sente trattato in maniera professionale. Per questo avrebbe chiesto alla società di trovare rapidamente una soluzione. L'attaccante francese è stato il grande colpo dell'estate dell'Al Ittihad e guadagna 100 milioni di euro l'anno: tali cifre e la fama mondiale del giocatore in uno scontro diretto potrebbero portare la società a mettere in discussione Espirito Santo. Nella sua esperienza in Arabia l'ex Real Madrid non ha ancora realizzato alcuna rete in Saudi Pro League.