Eriksen, slitta il ritorno in Nazionale: il danese positivo al Covid

Slitta il ritorno in nazionale per Christian Eriksen. Il centrocampista della Danimarca è infatti risultato positivo al Covid-19 e non potrà momentaneamente rispondere alla convocazione del ct Kasper Hjulmand per le amichevoli in programma il 26 e 29 marzo contro Olanda e Serbia. A renderlo noto la Federazione danese, secondo cui però l'ex giocatore dell'Inter ora in forza al Brentford in Premier League potrebbe unirsi al gruppo nei prossimi giorni in caso di tampone negativo.

Getty Images