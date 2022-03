Eriksen, ritorno da favola con la Danimarca: entra e segna subito

IL PROTAGONISTA

A quasi nove mesi dall'arresto cardiaco in campo a Euro 2020 l'ex Inter è tornato a vestire la maglia della nazionale subito da protagonista

Serata speciale per Christian Eriksen. A nove mesi dall'arresto cardiaco in campo a Euro 2020 l'ex giocatore dell'Inter è tornato in campo con la maglia della Danimarca nell'amichevole contro l'Olanda e ha bagnato il suo ritorno in nazionale nel migliore dei modi. Entrato a inizio ripresa sul 3-1 per gli Orange al posto di Lindstrom, la stella del Brentford ha raccolto un assist di Skov Olsen e segnato subito la rete del 3-2 battendo Flekken con un destro preciso sotto la traversa. Danimarca, Eriksen torna e segna Getty Images

Vedi anche Calcio estero Danimarca, il ct lancia Eriksen: "E' pronto al 100% per giocare contro l'Olanda"

Un gol liberatorio, che ha segnato la fine di un incubo per Eriksen e coronato una serata indimenticabile per l'ex Tottenham riportando indietro le lancette dell'orologio a prima di quel terribile 12 giugno 2021. Tutto tra gli applausi degli spettatori e gli abbracci dei compagni. Dopo la grande paura agli Europei e il rischio di dover abbandonare per sempre il calcio giocato, Christian Eriksen si riprende anche la Danimarca.