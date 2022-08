Elon Musk annuncia su Twitter: "Compro il Manchester United". Ma è uno scherzo

Dal ritiro dell’offerta per l’acquisto di Twitter a quello per l'acquisto del Manchester United. Per qualche ora Elon Musk, ad di Tesla e SpaceX, ha mandato in tilt Twitter dopo aver annunciato di voler comprare il club controllato dalla famiglia americana Glazer, che lo ha acquistato nel 2005: "Per essere chiari, supporto l’ala sinistra dei Repubblicani e l’ala destra dei Democratici. Inoltre, compro il Manchester United", ha scritto il 51enne multimiliardario, che ha alle spalle una lunga storia di tweet irriverenti.