El Shaarawy gol e assist: il debutto da titolare in Cina è super

L'EXPLOIT

Sorride il Faraone. E ne ha ben donde. Il debutto da titolare in Cina di Stephan El Shaarawy difficilmente poteva andare meglio: un assist e un gol, che lo rendono subito un protagonista assoluto della Super Lig. L'unica nota stonata di una giornata da ricordare è il pareggio del suo Shanghai Shenhua, che si è fatto rimontare due volte dal Tianjin Tianhai, penultimo in classifica.

L'ex romanista, annunciato ufficialmente l'8 luglio dal suo nuovo club, aveva esordito in campionato il 2 agosto contro il Wuhan Zall, in un'altra partita terminata 2-2. Stavolta il tecnico coreano Choi Kang-Hee ha deciso di schierarlo dal 1' nel suo ruolo abituale, esterno sinistro del 4-2-3-1. El Shaarawy si è messo in luce prima servendo al centravanti Moreno l'assist del temporaneo 1-0, su calcio d'angolo, poi firmando personalmente il 2-1 con un tocco di sinistro a pochi passi dalla porta dopo un rimpallo fortunato, al termine di un'azione che lui stesso aveva avviato. Purtroppo per l'azzurro, il Tianjin ha trovato il pari prima con Yang Xu, poi quello definitivo con un rigore di Renatinho. Ma lo Shanghai Shenhua resta sopra la zona calda e va già bene così. Aspettando altri grandi giocate del Faraone.