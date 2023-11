Dramma Salva Ferrer, diagnosticato il linfoma di Hodgkin all'ex Spezia

© Getty Images

"Mi hanno diagnosticato il linfoma di Hodgkin e nelle prossime settimane comincerò il trattamento sanitario". Così Salva Ferrer, ex difensore dello Spezia, ha annunciato l'inizio di un percorso assai complicato lontano dal campo. Un dramma per lo spagnolo 25enne, adesso all'Anorthosis, a Cipro. "Non posso negare sia stato un colpo molto duro sia per me che per la mia famiglia, ma la prognosi è positiva e spero di avere un rapido recupero per tornare a giocare e godermi tutto il resto il prima possibile. Ho chiarissimo che per lottare contro questa malattia la paura non serve a niente" ha aggiunto il classe 1998, giunto in Liguria nel 2019 e ancora di proprietà dello Spezia.