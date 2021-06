Donnarumma va al Psg e deve abbondonare il suo 99

Gigio Donnarumma guadagnerà 12 milioni di euro a stagione per i prossimi 5 anni, ma dovrà dire addio al numero 99. La firma con il Psg è imminente, ma c'è la curiosità legata al numero di maglia. In Ligue 1, infatti, il regolamento parla chiaro: nell'articolo 576, dedicato a nomi e numeri di maglia, si legge che "sono interdette numerazioni fantasiose (esempio: 45 o 82)" ed aggiunge, proprio in materia di estremi difensori, che "i numeri 1, 16 e 30 sono esclusivamente e obbligatoriamente riservati ai portieri. Come ultima opzione è possibile assegnare il numero 40". Norma che già aveva costretto Balotelli a passare dal 45 al 9 con il Nizza.