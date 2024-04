Psg, Donnarumma furioso col quarto uomo per il recupero: "Questi sono gli arbitri francesi"

Grande nervosismo da parte di Gigio Donnarumma al termine di Psg-Clermont, terminata 1-1. Il portiere azzurro si è lamentato a lungo al termine del match, sfogandosi col quarto uomo per lo scarso recupero concesso dall'arbitro Angoula. Il numero 1 dei parigini è stato immortalato dalle telecamere di Canal + mentre protestava per il solo minuto di recupero aggiuntivo stabilito dal direttore di gara (oltre ai 4 sanciti inizialmente), nonostante le continue promesse di allungare il match a causa delle perdite di tempo degli avversari. "Per tutto il secondo tempo è stato così - ha detto Gigio al quarto uomo mimando il gesto dell'orologio -. Cos'è successo? Questa è la colpa più grande degli arbitri francesi, fare cose del genere è una colpa degli arbitri. Mi ha detto: 'Hai 90 minuti per vincere'. Questo è grave, quello che mi dici è grave. Ti ho chiesto il perché dei quattro minuti e mi hai risposto così! Perché mi hai parlato così? Eh? Questo è grave, questo è grave!".