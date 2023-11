Donnarumma, che papera contro il Monaco: Minamino ringrazia

Serata da dimenticare per Gigio Donnarumma. Nel corso della gara di Ligue 1 contro il Monaco, il portiere azzurro è stato infatti protagonista di una papera clamorosa. Chiamato in causa nell'impostazione da dietro e pressato in area da un avversario, Gigio ha sbagliato l'appoggio, consegnando a Minamino la palla dell'1-1 dopo il vantaggio del Psg firmato da Gonçalo Ramos. Un rinvio frettoloso e impreciso che conferma le difficoltà dell'ex portiere del Milan quando si tratta di gestire il pallone con i piedi.