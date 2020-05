Dijon, incidente in quad: Benzia rischia di perdere la mano

Yassine Benzia protagonista di una brutta disavventura: il trequartista del Dijon lo scorso giovedì è stato protagonista di un brutto incidente in quad a Savigny-le-Sec e ora rischia di perdere l'uso della mano sinistra. Il giocatore è stato operato, come ha confermato Olivier Delcourt, presidente del Digione, non è in pericolo di vita ma servirà tempo per capire se perderà o meno l'arto.