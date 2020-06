Depay e Mings contro il razzismo: in piazza per George Floyd

BLACK LIVES MATTER

Non solo gesti simbolici di vicinanza e solidarietà a George Floyd. Tra i calciatori c'è anche chi è sceso in campo in prima persona e ha sfilato con la gente comune nei vari cortei organizzati in Europa a sostegno di Black Lives Matter, il movimento attivista internazionale, originato all'interno della comunità afroamericana, impegnato nella lotta contro il razzismo. E' il caso di Memphis Depay (Lione), sceso in piazza ad Amsterdam, e Tyrone Mings (Aston Villa), tra le 4.000 persone che hanno sfilato per le strade di Birmingham. Vedi anche Calcio estero Liverpool, tutti in ginocchio per Floyd: "L'unità è forza"

Entrambi i calciatori hanno postato sui propri social alcuni scatti della loro partecipazione. "Nient'altro che energia e passione oggi. Non mi scuso per aver difeso ciò in cui credo" le parole di Mings, fotografato in mezzo agli altri dimostranti indossando una mascherina con la scritta "Non sarà messo a tacere". Il bomber olandese, invece, è sceso tra le strade di Amsterdam dove si è fatto fotografare insieme ad altri sostenitori del movimento con il pugno alzato, simbolo di solidarietà e sostegno.

Vedi anche Calcio estero Liverpool, tutti in ginocchio per Floyd: "L'unità è forza"