Deby County, festa alcolica per la finale: 206 birre, 75 amari, vino, liquori...

17/05/2019

Quando si dice fiumi di alcol. Il Derby County di mister Frank Lampard ha conquistato la finale per la promozione in Premier League battendo 2-1 il Leeds del Loco Bielsa (il 27 maggio affronterà l'Aston Villa) e per celebrare la vittoria l'ex Chelsea ha portato i suoi ragazzi al pub, il "The Kings Head". Una serata di festa esagerata, vissuta senza badare a spese, come testimonia lo scontrino pagato dai Rams.