Danimarca, i tifosi dell'Aarhus allo stadio in videoconferenza

La squadra danese AGF Aarhus è stata la prima squadra europea a tornare in campo dopo il lockdown davanti ai propri tifosi. Non allo stadio, bensì su Zoom. Come annunciato diverse settimane fa, la società ha impostato numerosi maxischermi intorno al rettangolo di gioco, consentendo ai tifosi "virtuali" di seguire la partita da casa e ai giocatori di poter vedere gli spettatori durante la partita. I biglietti erano gratuiti con 22 settori differenti da scegliere, permettendo a tutti gli appassionati, tifosi di casa, ospiti e neutrali, di tifare insieme. In totale 10mila persone, come i posti digitali disponibili, hanno assistito alla sfida contro il Randers terminata 1-1.

Aarhus, sul divano come in tribuna

































