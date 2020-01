Dalla Spagna: il Barcellona comunica l'esonero a Valverde

LA SVOLTA

Il Barcellona ha preso la sua decisione, serve cambiare allenatore per dare una svolta alla squadra dopo l'eliminazione in semifinale di Supercoppa spagnola: secondo Onda Cera e Radio Catalunya è stato comunicato a Ernesto Valverde che verrà contattato il suo procuratore per discutere le condizioni dell'esonero. Questa la scelta del club dopo il consiglio di amministrazione, ora fari puntati sul sostituto che potrebbe essere Garcia Pimienta, tecnico delle giovanili blaugrana.

Una giornata convulsa, cominciata subito dopo pranzo con l'incontro - durato una quarantina di minuti - tra Valverde e il presidente Bartomeu. Il numero uno blaugrana voleva conoscere motivazioni ed eventuali correzioni che il tecnico avrebbe attuato dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid per poi riferire al Consiglio di Amministrazione in un meeting iniziato alle 15 e terminato circa mezz'ora dopo.

La decisione dunque sembra portare ad un cambio in panchina. Incassato il no di Xavi ora il Barça punta alla soluzione interna: Garcia Pimienta sinora con il Barcellona B ha totalizzato otto vittorie, otto pareggi e tre sconfitte in diciannove partite di campionato. Un traghettatore che consentirebbe allo stesso Xavi di approdare come nuovo allenatore in estate, per partire con calma e pianificare al meglio la nuova stagione.