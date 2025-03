Dalla Juve alla squadra dell'esercito nordcoreano: la nuova vita di Han Kwang-Song

Ve lo ricordate Han Kwang-Song? Arrivato a soli 19 anni in Italia acquistato dal Cagliari, l'ex promessa della Corea del Nord ha poi giocato anche con il Perugia e la Juve Next Gen, prima del trasferimento in Qatar. Dall'agosto del 2020 per oltre tre anni di lui si erano perse le tracce, fino a scoprire che era stato costretto a vivere nell'ambasciata nordcoreana in Cina per via delle sanzioni al suo Paese comminate dall'Onu e per lo scoppio della pandemia di Covid-19.