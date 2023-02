Dal Brasile: Ancelotti lascia Madrid a giugno per la panchina della Seleçao

L'INDISCREZIONE

L'allenatore del Real, secondo 'O Globo, sarebbe pronto a diventare il commissario tecnico della nazionale verdeoro

Secondo quanto riporta 'O Globo, il Brasile vorrebbe a tutti i costi affidare la panchina della propria nazionale a Carlo Ancelotti. E' lui il grande favorito per guidare la Seleçao dopo l'addio di Tite, dopo il mondiale in Qatar. La CBF, la federazione brasiliana, è disposta ad aspettare fino a giugno, quando sarà completata l'attuale stagione al Real Madrid, per fargli chiudere con una stagione d'anticipo il suo contratto con Florentino Perez.

Per i prossimi impegni di marzo potrebbe sedere in panchina il selezionatore dell'Under 21 Ramon Menezes. Secondo 'O Globo sarebbe in programma in questo mese un incontro fra Ednaldo Rodrigues, presidente della CBF, e Florentino Perez. L'interesse della federcalcio brasiliana per Ancelotti è legato anche al buon rapporto con alcuni protagonisti del calcio brasiliano che lui sta guidando al Real, come Rodrygo, Vinicius ed Eder Militao.