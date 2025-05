Da Farioli e Ancelotti jr. a De Zerbi e Maresca: la fuga all'estero dei giovani allenatori italiani

Chi all'estero è ormai di casa è Roberto De Zerbi che, quasi sicuramente, non tornerà in Italia. Può restare al Marsiglia o trasferirsi in una nuova destinazione lontana dalla madrepatria, visto che gli estimatori non gli mancano. Lo stesso vale per Enzo Maresca, anche lui alla guida di un club prestigiosissimo come il Chelsea. Sicura la sua conferma, a maggior ragione se centrerà due obiettivi a portata di mano: l'accesso alla Champions League e la vittoria della Conference. Anche per lui si era parlato, come per Farioli, di un possibile approdo alla Roma post Ranieri. Ipotesi comunque scartate dal club giallorosso.