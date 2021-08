Croazia, incredibile ma vero: il 2-0 arriva mentre il portiere esulta

Hajduk-Slaven Belupo da non credere. Nel match disputato in Croazia, la squadra di casa sembra prendere gol errore del proprio portiere. I giocatori in campo esultano e con loro il portiere ospite, che corre verso la panchina dello Slaven, ma il pallone ha colpito il palo e l'azione continua… L’estremo difensore ospite però non è tra i pali e l'Hajduk segna... il 2-0 a porta vuota. Incredibile, ma vero.