Cristiano Ronaldo segna ma nessuno lo vede: gol in una porta invisibile

© Da video

Cristiano Ronaldo nella lunga e prolifica carriera ha segnato in tutti i modi possibili e immaginabili, ma fare gol in una porta invisibile probabilmente non gli era ancora capitato. E' accaduto al quinto minuto della sfida tra il suo Al Nassr e l'Al Ahli, alla prima vera occasione da gol per Cristiano Ronaldo. Un gol di CR7 non è certamente una novità, ma la rete è diventata virale per via dell'effetto ottico per una nuvola di fumo che avvolgeva l'area di rigore. Il tiro scagliato da CR7 di fatto è sparito nel vuoto e nessuno ha visto né l'1-0 né l'iconica esultanza.