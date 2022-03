CR807 è il miglior bomber della storia: "Tremendamente felice"

IL RECORD

Con la tripletta al Tottenham Cristiano Ronaldo diventa il marcatore più prolifico in assoluto, superando Bican

CR7 è tornato e lo ha fatto a modo suo. Polemiche, esclusioni, illazioni su infortuni che forse non c'erano, frasi sibilline che lasciano intuire un rapporto tutt'altro che sereno con il suo allenatore. Poi scende in campo e fa la cosa che gli riesce meglio. Tripletta al Tottenham, la prima da quando è allo United, quota 807 gol in carriera raggiunta (con il conseguente posto più altro del podio dei bomber della storia del calcio davanti a Bican) e un Manchester trascinato verso un probabile posto Champions. Non una buona notizia per l'Italia che, probabilmente, se lo troverà di fronte nella partita decisiva per l'accesso a Qatar 2022.

Nel post su Instagram si dichiara "Tremendamente felice" e aggiunge che "non ci sono limiti per il Manchester United". Il suo club, su Twitter, lo paragona a un'altra leggenda dello sport, Tom Brady, tra l'altro presente all'Old Trafford per assistere alla performance del suo collega nel ristretto gruppo dei fuoriclasse assoluti dello sport. Cristiano ha 37 anni ed è ancora in grado di fare la differenza. Da qui a pochi giorni ha due obiettivi importanti da raggiungere: i quarti di finale di Champions (l'andata in trasferta con l'Atletico Madrid è finita 1-1) e un posto in Qatar, dove potrebbe migliorare il suo record, visto che è l'unico ad avere segnato in quattro mondiali differenti. Non ce ne voglia ma ci auguriamo che non riesca a farlo nel quinto.