Covid, nuove regole in Premier: con 4 giocatori positivi si può chiedere il rinvio

A fronte dei nuovi contagi e della situazione Covid, la Premier League aggiorna le regole per garantire la regolarità del campionato, tutelare la salute degli atleti e stabilire nuove norme per gli eventuali rinvii delle gare a rischio. Nel dettaglio i club inglesi hanno deciso di stabilire a quattro giocatori positivi il numero minimo all'interno della rosa per poter chiedere lo spostamento delle partite. Richiesta su cui poi il Consiglio della Premier League si pronuncerà valutando caso per caso in base alla capacità di un club di schierare una squadra, alla possibilità di allenarsi e giocare in sicurezza, alla gravità della situazione e al potenziale impatto del focolaio.

