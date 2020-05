Coronavirus: Spagna, il tifoso Manolo costretto a vendere il suo tamburo

Il coronavirus ha messo in ginocchio la Spagna e anche Manolo, "El bombo de Espagna". Manuel Caceres Artesero, 71 anni, famoso tifoso della Roja, che segue ovunque dal 1979, rischia di dover vendere il suo altrettanto celebre tamburo, con cui infonde entusiasmo tra i tifosi e ritma i cori col suono della sua grancassa, per poter vivere. "In passato ho ricevuto più di un'offerta per il mio strumento, ma ho sempre risposto che non lo avrei venduto per nulla al mondo. Ora potrei doverlo fare...", ammette Manolo, quasi 400 'presenze' con la Nazionale spagnola e grande tifoso del Valencia.