Coronavirus, quarantena forzata per Roy Hodgson

INGHILTERRA

C'è anche una vecchia conoscenza del calcio italiano, ora in Inghilterra, tra le persone in quarantena forzata. Si tratta dell'ex tecnico dell'Inter, Roy Hodgson, costretto all'auto-isolamento preventivo dalle nuove misure di sicurezza prese dalla Gran Bretagna per gli over 70. Hodgson non potrà quindi continuare ad allenare il Crystal Palace in vista della ripresa della Premier League.

Il primo ministro Boris Johnson ha infatti invitato tutti gli over 70 ad evitare qualsiasi occasione di contatto sociale non necessario. Un'indicazione ribadita dal ministro della Sanità, Matt Hancock, che ha consigliato agli "anziani vulnerabili" di restare a casa il più possibile, per proteggersi dal coronavirus.



Hodgson, con i suoi 72 anni, è il più anziano manager della Premier League, e rientra pienamente nella fascia d'età più a rischio di contrarre il COVID-19. Per il momento, però, il Crystal Palace non ha assunto nessuna misura precauzionale, e poiché si tratta di consigli e indicazioni - e non "divieti di circolazione", come ha sottolineato una fonte del club a Daily Mail - Hodgson guiderà regolarmente la squadra alla ripresa degli allenamenti.