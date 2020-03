Coronavirus, il Saint-Etienne: "Non si riparte prima del 15 giugno"

Se la situazione della Serie A è complessa, quella della Ligue 1 lo è ancora di più visto che l'emergenza coronavirus è scattata in Francia con qualche giorno di ritardo rispetto all'Italia. Così se da noi la speranza è di riprendere a maggio, il campionato francese dovrà slittare ben oltre: "Non possiamo giocare fino a quando la curva dei contagi non si inverte, vale a dire luglio o agosto, nella migliore delle ipotesi a metà giugno" le parole di Bernard Caiazzo, presidente del Saint-Etienne.