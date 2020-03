Coronavirus, accordo Barcellona-squadra per il taglio degli stipendi

LA SCELTA

Lionel Messi e compagni sono pronti a tagliarsi lo stipendio a causa dell'emergenza coronavirus. La prima squadra del Barcellona e la società avrebbero infatti trovato un accordo per la riduzione dei salari dopo il confronto tra il presidente Bartomeu e i leader dello spogliatoio. Messi, Busquets, Sergi Roberto e Piqué hanno trovato un'intesa di massima da sviluppare e modificare, ma che riguarda - per il momento - solo la prima squadra blaugrana.

Nei prossimi giorni, come riporta Sport, il presidente Bartomeu avrebbe in programma una riunione con ECA, Uefa e alcuni membri delle leghe europee per studiare una formula omogenea per tutta Europa, che metta in comune tutti i paesi contagiati dal virus.

Al momento l'accordo trovato tra i giocatori e la presidenza del Barcellona riguarda solo la prima squadra maschile, una soluzione interna che non dovrebbe riguardare le altre sezioni della società, ma che potrebbe essere imitata da altri club.