Libertadores, tifosi del Boca allo stadio con le maschere di Gabigol

RIVALI ETERNI

Tutti allo stadio con le maschere col volto di Gabigol. E' successo a Buenos Aires, dove tanti tifosi del Boca Juniors accorsi alla 'Bombonera' per la partita contro l'Union Santa Fe' hanno voluto "festeggiare" la sconfitta del River Plate nella finale della Coppa Libertadores contro il Flamengo, match deciso proprio da una doppietta dell'ex attaccante dell'Inter. Un omaggio speciale per ringraziare il n.9 brasiliano e prendere in giro gli eterni rivali.

Sul campo il Boca ha vinto per 2-0 con reti di Wanchope Abila e Mac Allister, quest'ultimo in campo fino al 20' st, quando e' stato sostituito da Daniele De Rossi, applaudito al momento dell'ingresso in campo dal pubblico gialloblu' di cui e' uno dei beniamini.

