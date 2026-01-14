Coppa di Lega inglese: l’Arsenal batte 3-2 il Chelsea nella semifinale d’andata

Stamford Bridge fa da sfondo al derby londinese tra Chelsea e Arsenal, in campo per la semifinale d’andata della Coppa di Lega inglese. Pronti, via e i Gunners si portano praticamente subito in vantaggio: è solo il 7’ quando Ben White inzucca l’1-0 per gli ospiti, sul corner calciato da Rice. Estevao prova allora a rispondere per i Blues, ma Kepa si fa trovare attento alla mezz’ora, con Saliba che sfiora poi il raddoppio per l’Arsenal nel finale di primo tempo. A siglare il 2-0 a inizio ripresa (49’) è allora Gyokeres, con Garnacho che riesce però ad accorciare le distanze al 57’. Zubimendi sigilla quindi nuovamente il risultato al 71’, col la rete del 3-1. Garnacho non ci sta e ridimensiona ancora il gap sul 3-2 all’83’, ma non riesce a spingersi oltre. La gara di ritorno si disputerà il 3 febbraio all’Emirates e da lì emergerà la squadra finalista, che affronterà poi la vincente del duello tra Manchester City e Newcastle: ieri il match d’andata tra Sky Blues e Magpies si è concluso 2-0 a favore di Guardiola a St James’ Park.

