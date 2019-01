Coppa di Lega, City senza cuore: 9-0 al Burton Albion

09/01/2019

Manchester City senza pietà nelle coppe nazionali. Dopo il 7-0 rifilato al Rotheram in FA Cup, i Citizens ne segnano addirittura 9 (a 0) al malcapitato Burton Albion (League One) nella semifinale di andata di Carabao Cup. Poker di gol per il brasiliano Gabriel Jesus , di De Bruyne, Zinchenko, Foden, Walker e Mahrez le altre marcature. Guardiola sorride per un gruppo che recupera i suoi big (De Bruyne su tutti) e si dimostra sempre più affamato.

Una goleada spettacolare, ma anche cinica, forse troppo. E’ quella che il Manchester City rifila a malcapitato Burton Albion nell’andata delle semifinali di Carabao Cup, la coppa di lega inglese. Dopo i tre punti sul Liverpool che hanno riaperto il campionato e le sette reti rifilate in FA Cup al Rotheram, Pep Guardiola e i suoi ragazzi proseguono nel loro inizio anno convincente regalando all’Etihad nove gol e spegnendo, con tanto di umiliazione, i sogni di gloria del piccolo Burton Albion, presentatosi al penultimo turno del torneo dopo aver fatto fuori il Middlesbrough.



Mattatore assoluto Gabriel Jesus, autore di ben quattro gol. Ma è tutto il City ad impressionare: non certo per la facilità di andare a rete, visto l’avversario, quanto piuttosto per la fame denotata per tutti i 90’ e uno spirito di gruppo fatto di tanto altruismo e sincere esultanze di squadra. Accanto al brasiliano, le reti di De Bruyne (un’ora di gioco per il belga che cerca continuità dopo una prima parte di stagione sfortunata), Zinchenko, Foden, Walker e Mahrez. Sono 18 i gol del City nelle prime tre apparizioni del 2019 dopo un dicembre da dimenticare. Futile sottolineare come la semifinale di ritorno al Pirelli Stadium sarà per i Citizens una pura passerella.