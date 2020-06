Coppa di Germania: finisce la favola Saarbrücken, Bayer Leverkusen in finale

COPPA DI GERMANIA

Sarà il Bayer Leverkusen a giocarsi la Coppa di Germania in finale, affrontando la vincente della sfida tra Bayern Monaco e Eintracht Francoforte. Finisce infatti 3-0 la semifinale di Völklingen contro la favola Saarbrücken, squadra della quarta serie tedesca. La partita si decide già nel primo tempo grazie alle reti segnate da Moussa Diaby all'11' e Lucas Alario al 19', nella ripresa chiude i conti Karim Bellarabi al 58'.

Una favola che si arresta a un solo capitolo dall'ultimo atto: è quella del Saarbrücken, squadra della Fußball-Regionalliga che per la prima volta nella storia del calcio tedesco si è spinta fino alla semifinale di Coppa di Germania. Troppo netto però il divario con il Bayer Leverkusen, una delle big teutoniche e in piena lotta per qualificarsi alla prossima Champions League (dove quest'anno ha affrontato la Juventus). E la sfida del piccolo Hermann-Neuberger-Stadion di Völklingen, vuoto ma che anche a pieno regime non ospita più di 6.800 spettatori, si indirizza già nei primissimi minuti.

È Moussa Diaby a sbloccare il match all'11', con una gran girata di destro su lancio in profondità di Kerem Demirbay. E il numero 10 è anche autore del cross su cui al 19' pasticciano il portiere Batz e il centrale Zeitz: ne approfitta Alario che piomba sul pallone e di sinistro lo scarica in porta. Solo a inizio ripresa il Saarbrücken tenta di riaprire il match, con Jacob che impegna Hradecky e poi Barylla che viene murato sul più bello.



Passano pochi secondi e il Bayer cala il tris: è ancora Demirbay a proporsi sulla sinistra e appoggiare a Bellarabi, che al 58' scarica di destro sotto la traversa. Batz evita il poker a Paulinho e lo stesso Bellarabi, e il Bayer vola in finale. Ma il Saarbrücken lascia la Coppa di Germania a testa altissima.