Coppa del Re, Real Madrid avanti col brivido, tutto facile per il Barcellona

SPAGNA

© Getty Images Avanza col brivido il Real Madrid nei sedicesimi di Copa del Rey. I blancos superano 3-2 in rimonta il Villarreal. Capoue (4’) e Chukwueze (42’) illudono i “sottomarini”, rimontati da Vinicius (57’), Militao (69’) e Ceballos (86’). Tutto semplice invece per il Barcellona di Xavi che stende 5-0 il Ceuta, squadra di terza divisione. Per i catalani a segno Raphinha (41’), due volte Lewandowski (50’, 90’), Ansu Fati (70’) e Franck Kessie (77’).

VILLARREAL-REAL MADRID 2-3

Grande prova di orgoglio per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che dopo un primo tempo disastroso riesce a rimontare il Villarreal e ad accedere al turno successivo di Copa del Rey. Padroni di casa che passano in vantaggio con la botta di potenza di Capoue al quarto minuto, e tengono il pallino del gioco per gran parte del primo tempo. Al 42’ arriva addirittura il raddoppio, siglato da Chukwueze. Benzema e compagni escono dagli spogliatoi con tutt’altro piglio e trovano la forza di reagire. Vinicius accorcia le distanze al minuto 57, facendosi trovare pronto dentro l’area e chiudendo col destro. Al 69’ arriva il pareggio, con Militao che appoggia in rete il tap-in dopo un colpo di testa di Benzema. Completa l’opera Dani Ceballos, che all’86’ calcia di prima intenzione dal limite dell’area su assist di Asensio. Vince il Real in rimonta 3-2.



CEUTA-BARCELLONA 0-5

Tutto molto semplice per il Barcellona di Xavi che vince 5-0 in casa del Ceuta, squadra di terza divisione spagnola. I padroni di casa iniziano il match con coraggio e voglia, ma la superiore qualità dei blaugrana non tarda più di 40 minuti a prevalere. Al 41’ Raphinha riceve un pallone al limite dell’area e calcia con il mancino a girare per l’1-0 che sblocca la partita. Nel secondo tempo il divario tra le due squadre (tecnico e di risultato) aumenta vorticosamente. Il 2-0 arriva al minuto 50, con Franck Kessie che ruba un pallone vicino all’area di rigore avversaria e apparecchia per Lewandowski. Venti minuti più tardi accende il motore Ansu Fati, che entra in area dalla destra e fulmina con il destro il portiere Mejias per il 3-0. Corona con il gol la sua bella partita anche Kessié, che al 77’ colpisce a rete di testa su assist di Raphinha. Allo scadere (90’) è ancora Robert Lewandowski a colpire, per il 5-0 finale.