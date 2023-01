Coppa del Re, quarti ok per il Barcellona: 1-0 alla Real Sociedad 

COPPA DEL RE

I blaugrana accedono alla semifinale con un gol di Dembélé: sorteggio fissato per venerdì 27 gennaio



© Getty Images Il Barcellona batte 1-0 la Real Sociedad nel quarto di finale di Copa del Rey. La formazione di Xavi sfrutta la superiorità numerica a seguito del rosso a Brais Mendez (40’) e passa in vantaggio al 52’ con la rete di Ousmane Dembélé, protagonista di una discesa irresistibile. Domani, Valencia-Athletic Bilbao e il derby Real Madrid-Atletico Madrid completeranno il quadro delle semifinaliste, con il sorteggio programmato per venerdì 27 gennaio.

BARCELLONA – REAL SOCIEDAD 1-0

Il Barcellona piega 1-0 la Real Sociedad nel quarto di finale di Copa del Rey e vola in semifinale. Primo tempo a forti tinte blaugrana. Ter Stegen al 9’ effettua un lancio preciso per Dembélé, che serve Robert Lewandowski, ma il tentativo del polacco termina fuori. All'11' la formazione di Xavi passa in vantaggio, ma l’arbitro Manzano annulla per una posizione di fuorigioco di de Jong. L’olandese si rende poi protagonista con una spaccata in area piccola, ma la sfera si perde sul fondo. Gli ospiti, dopo l’iniziale confusione, si riorganizzano e vanno vicini all’1-0, con la traversa che nega la gioia del gol a Kubo. Al 41’ arriva il rosso a Brais Mendez per un’entrata scomposta sul capitano dei padroni di casa, Sergio Busquets: ospiti ora in inferiorità numerica. La ripresa si apre con la rete di Dembélé, che al 52’ si invola sulla destra e scarica un tiro potente sul primo palo, sul quale Remiro non può fare molto. La formazione di Alguacil ha immediatamente l’opportunità per pareggiare i conti, ma Sorloth – servito splendidamente da Kubo – spara alto a due passi dalla porta. Al 68’ l’opportunità per raddoppiare capita invece sui piedi di Gavi, che da posizione favorevole colpisce la traversa. Spreca ancora Dembelè, mentre nel finale ter Stegen rischia di compromettere il risultato con un passaggio sbagliato per Busquets, ma poi si fa perdonare sul tentativo di Navarro. Il Camp Nou può così festeggiare il passaggio del Barcellona alla semifinale di Coppa del Re, con i blaugrana che dovranno però aspettare il sorteggio di venerdì per conoscere i propri avversari.