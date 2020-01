Coppa del Re: Messi da record, il Barcellona abbatte il Leganes per 5-0

Il Barcellona accede senza problemi ai quarti di finale di Copa del Rey, travolgendo al Camp Nou il Leganes. Finsce 5-0, con i blaugrana che si portano in vantaggio già al 4' con Antoine Griezmann. Poi si scatena Lionel Messi: suo l'assist al 27' per il raddoppio di Clement Lenglet, prima di una personale doppietta (in dribbling su tre difensori al 59' e saltando il portiere avversario all'89'). In mezzo il gol di Arthur al 77'.

Troppo Barcellona per il Leganes, e il passaggio degli ottavi di finale in Copa del Rey diventa una mera formalità. Anche perché al Camp Nou si vede un Lionel Messi decisamente tirato a lucido. Il Barcellona parte subito fortissimo, con Ansu Fati (schierato titolare nel tridente con Griezmann e Messi) che sin dai primissimi minuti prova a mettersi in evidenza. A segnare il gol del vantaggio blaugrana ci pensa però Griezmann, che al 4' approfitta di una sortita di Semedo sulla destra e sfrutta il suo assist per battere Cuellar. Lo stesso francese raddoppia appena cinque minuti dopo, ma il Var annulla per fuorigioco. Il Leganes non reagisce, anzi Jordi Alba va vicino al raddoppio e lo scatenato Griezmann trova una deviazione miracolosa della difesa ospite su una conclusione a botta sicura. Ci pensa quindi Lenglet a firmare il secondo gol dei catalani, arrivando per primo di testa su un corner battuto da Messi al 27'.

Solo a questo punto Oscar prova a scuotere gli ospiti con la loro prima vera conclusione della partita, ma è solo un'illusione. Nel secondo tempo torna infatti a dominare il Barcellona, con Vidal che ci prova da lontano (palla altissima sopra la traversa) e Messi che inizia a scaldare le polveri. Dopo un paio di serpentine controllate dalla retroguardia del Leganes, l'argentino al 59' sfrutta un lancio di De Jong, salta in dribbling tre avversari e scarica un sinistro che si impenna dopo la deviazione di Tarin finendo in porta. La partita di fatto finisce qui, ma il Barcellona trova il modo di bucare la porta avversaria altre due volte. La prima al 77', dopo un'azione tambureggiante e rocambolesca: Cuellar esce bene sui piedi di Fati, Awaziem salva sulla linea sul tentativo di Messi, ma Arthur non ha problemi a scaraventare il pallone nella porta vuota. All'89' chiude quindi i conti il tarantolato Messi, lanciato da Rakitic e fenomenale a saltare il malcapitato Cuellar per poi mettere in porta un pallone dei suoi.

MESSI: 500 VITTORIE COL BARCELLONA

Leo Messi riscrive per l'ennesima volta la storia e aggiorna i propri record, oltre a quelli del Barcellona. Grazie anche alla doppietta realizzata in Coppa del Re contro il Leganes, ha aggiunto un altro anello alla catena di successi, festeggiando le 500 vittorie con la maglia del Barça in tutte le competizioni. La "Pulce" ha messo la propria firma sulla 500.a vittoria in blaugrana in 710 partite. In totale, Messi accumula, oltre a 500 vittorie, anche 131 pareggi e 79 sconfitte. In altre parole, Messi ha vinto sette partite su 10 giocate da quando debutto' il 16 ottobre 2004 contro Espanyol, a soli 17 anni. Messi ha festeggiato 349 vittorie nella Liga, 83 in Champions, 51 in Coppa del Re, 9 nella Supercoppa spagnola, 5 nel Mondiale per club e 3 nella Supercoppa europea. Messi ha vinto al Camp Nou 285 delle 348 partite giocate, vale a dire 81 sfide su 100. Con i due gol al Leganes, ha già realizzato un totale di 612 reti con il Barça.