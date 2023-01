Coppa del Re: il Real Madrid vince il derby ai supplementari, l’Athletic Bilbao elimina il Valencia 

COPPA DEL RE

La squadra di Ancelotti vince 3-1 contro l’Atletico dopo 120 minuti, stesso passivo per Gattuso che viene eliminato

© Getty Images Quarti di finale di Coppa del Re: al Real Madrid servono 120 minuti per vincere il derby 3-1 contro l’Atletico. Colchoneros in vantaggio con Morata (19’), a cui risponde al 79’ Rodrygo. Decisivo nel primo tempo supplementare il solito Benzema (104’), poi la chiude allo scadere Vinicius (121’). Eliminato il Valencia di Gattuso, sconfitto 3-1 dall’Athletic Bilbao, grazie alle reti di Muniain (35’), N. Williams (45’) e Vesga (74’).

REAL MADRID-ATLETICO MADRID 3-1

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti vince il derby contro l’Atletico per 3-1 e vola in semifinale, dopo 120 minuti di grande sfida. Squadre piuttosto bloccate nella prima frazione di gioco, con ritmi relativamente bassi e nessuna clamorosa occasione da gol. I Blancos provano a gestire il possesso, ma a passare in vantaggio è la squadra di Simeone: al 19’ Koke illumina di prima intenzione per la sovrapposizione di Molina, che entra in area dalla destra e accomoda per l’appoggio facile dell’ex Morata, che fa 1-0. La squadra di Ancelotti non reagisce rabbiosamente, ci prova solamente Federico Valverde con un paio di conclusioni sterili dalla distanza. L’inizio della ripresa è tutto a favore di Benzema e compagni, che aumentano la pressione e vanno vicini al pareggio al 53’, ancora con Valverde. I colchoneros si difendono bene, ma al 79’ i padroni di casa trovano il pareggio grazie al gol capolavoro di Rodrygo. Il brasiliano, subentrato da dieci minuti, riceve palla al limite dell’area per vie centrali, supera in dribbling tutta la difesa avversaria, entra in area e conclude con l’esterno destro per battere Oblak. I Blancos provano a chiuderla nei 90 minuti, ma alla fine dei tempi regolamentari il risultato è ancora sull’1-1. Al 99’ gli ospiti restano in dieci, con l’espulsione di Savic per doppia ammonizione. Il Real non tarda ad approfittarne e 5 minuti dopo ribalta il risultato con il destro di Karim Benzema che realizza il 2-1. L’Atleti con orgoglio ci prova fino in fondo, con Depay che non va troppo lontano dal 2-2 nel secondo supplementare. A tempo scaduto (121’) Vinicius e compagni chiudono la pratica, con la rete con il destro del brasiliano che manda Ancelotti in semifinale. Finisce 3-1 per il Real, eliminato l’Atletico Madrid.

VALENCIA-ATHLETIC BILBAO 1-3

Il Valencia viene eliminato tra le mura del Mestalla, sconfitto 3-1 dall’Athletic Bilbao. Nel primo tempo la sfida tra Valverde e Gattuso vive di buon ritmo e buona intensità. I padroni di casa si presentano spesso nella trequarti avversaria, con ripartenze molto rapide, senza riuscire a trovare lo spazio giusto per innescare Cavani. A passare in vantaggio sono però gli ospiti, che al 35’ approfittano di un errore di impostazione avversario. I baschi recuperano palla in trequarti, Vivian scodella dentro l’area trovando la sponda di Inaki Williams che accomoda per la conclusione con il destro di Munain. I padroni di casa reagiscono e al 43’ trovano il pari: Castillejo trova in profondità Diakhaby che arriva sul fondo e mette in mezzo un pallone deviato nella propria porta da de Marcos. Emozioni finite? Altroché. Prima che l’arbitro mandi tutti negli spogliatoi gli undici di Valverde tornano avanti. È ancora protagonista Inaki Williams, che sulla giocata di Berenguer realizza il secondo assist appoggiando per suo fratello Nico, il quale segna il 2-1 ospite sparando da dentro l’area sotto la traversa. Nel secondo tempo i ritmi calano, con la squadra di Gattuso che cerca il pareggio, ma senza spingere eccessivamente. Ne approfitta allora l’Athletic, che al 74’ chiude la partita con il rigore trasformato da Vesga, fischiato per un contatto in area ai danni di Nico Williams. Nel finale di gara il Valencia fa partire il forcing, che non sortisce alcun effetto. Finisce 3-1, con l’Athletic Bilbao che vola in semifinale.