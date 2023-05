Coppa del Re: il Real Madrid è campione! Osasuna sconfitto 2-1

SPAGNA

I Blancos trionfano grazie alla doppietta di Rodrygo e alzano il trofeo per la 20esima volta nella loro storia

© Getty Images Il Real Madrid trionfa nell’edizione 2023 della Coppa del Re: in finale i Blancos battono l’Osasuna 2-1, alzando il trofeo per la 20esima volta nella loro storia. Le Merengues aprono le marcature al 2’ con Rodrygo, ma vengono riprese al 58’ dal gol di Torró. Al 70’ è ancora Rodrygo ad andare in rete, regalando di fatto la coppa alla squadra di Ancelotti. Il sogno dei Rojillos svanisce a pochi passi dal traguardo, dopo una grande finale.

Successo numero 20 nella sua storia per il Real Madrid in Coppa del Re! I Blancos trionfano in finale, battendo l’Osasuna 2-1. Bastano 109 secondi alle Merengues per passare in vantaggio: Vinicius inventa sulla sinistra, si accentra e trova in area Rodrygo, che al 2’ sigla la rete dell’1-0. L’Osasuna non si fa abbattere dalla rete della squadra di Ancelotti, anzi reagisce nel giro di pochi minuti. Il primo tempo è molto divertente, con occasioni da una parte e dall’altra. Al 24’ ci prova anche Benzema, neutralizzato da Sergio Herrera. I primi quarantacinque minuti si chiudono con il Real avanti di un gol, ma con gli avversari estremamente vivaci e in partita. La squadra di Arrasate anche in avvio di ripresa scende in campo senza paura, cercando spesso Budimir all’interno dell’area di rigore. Al 58’ arriva il gol del pareggio, con Lucas Torró che trova l’1-1 con una gran botta da fuori area. Dopo il gol del pareggio i Blancos iniziano a spingere sull’acceleratore, con la squadra di Pamplona che si chiude nella propria metà campo. La serata di grazia di Rodrygo si completa al 70’, quando il brasiliano sigla in tap-in la rete del 2-1, dopo la conclusione ribattuta di Kroos. I Rojillos non si scompongono, e continuano a lottare, ma alla fine a trionfare è il Real Madrid. Sono 20 le Coppe del Re sollevate dalle Merengues nella loro storia (l’ultima vittoria risale al 2014). Si spegne a pochi passi dal traguardo il sogno dell’Osasuna, che esce sconfitto da una comunque storica finale.

Vedi anche Calcio estero Ancelotti, il Brasile fa di tutto: "Lo aspettiamo anche a metà giugno"