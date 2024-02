Coppa del Re: il Bilbao batte l'Atletico Madrid, finale più vicina  

SPAGNA

I baschi passano 1-0 al Wanda Metropolitano grazie al rigore di Berenguer: nel ritorno del San Mamés potranno anche pareggiare

© Getty Images Va all'Athletic Bilbao l'andata della semifinale di Coppa del Re: al Wanda Metropolitano, i baschi battono 1-0 l'Atletico Madrid e si avvicinano alla finale. Decide il rigore di Berenguer al 25' provocato da un brutto fallo di Reinildo su Prados Diaz: basterà un pareggio nel match di ritorno del 29 febbraio per volare all'atto conclusivo contro Maiorca o Real Sociedad, mentre Simeone è obbligato a vincere con due reti di scarto.

Il primo round va al Bilbao, molto più vicino alla finale di Coppa del Re: gli uomini di Valverde fanno il colpaccio al Wanda Metropolitano grazie all'1-0 all'Atletico Madrid. Sono i colchoneros a rendersi pericolosi per primi con Griezmann, che non trova lo specchio della porta. L'episodio che sblocca la gara e decide il match d'andata arriva al 22', quando Reinildo interviene malamente sulla linea dell'area su Prados Diaz e Hernandez non può non assegnare il calcio di rigore, trasformato da Berenguer (25') che spiazza Oblak. Ci provano ancora il francese e Depay per la formazione di Simeone, ma i baschi vanno all'intervallo in vantaggio.

Nella ripresa, il Cholo rompe presto gli indugi ed inserisce Morata, ma è Villalibre, per l'Athletic, a sfiorare il raddoppio a metà secondo tempo. I padroni di casa insistono con Lino che cerca il destro a giro mancando però lo specchio per questione di centimetri. L'Atletico attacca per tutto il finale e nel recupero sembra ricevere un rigore a favore, ma Morata se lo guadagna partendo da posizione di fuorigioco. Non arriva dunque il pareggio: sorride il Bilbao, che il 29 febbraio avrà due risultati su tre a disposizione. Anche il pareggio regalerebbe ai baschi la finale contro Real Sociedad o Maiorca. Simeone, invece, ha un solo risultato a disposizione: la vittoria.