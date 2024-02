Coppa d'Asia: il Qatar concede il bis, 3-1 alla Giordania con tris su rigore di Afif

COPPA D'ASIA

I qatarioti si confermano campioni dopo il successo di quattro anni fa ad Abu Dhabi

Il Qatar concede il bis: ancora sua la Coppa d'Asia

































© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Qatar si conferma campione d'Asia. La nazionale allenata da Felix Sanchez, nella finale della Coppa d'Asia giocata al Lusail Stadium di Doha, ha battuto 3-1 la Giordania, squadra rivelazione del torneo. A decidere il match tre gol, tutti su rigore, messi a segno da Akram Afif al 22' del primo tempo, al 28' e al 51' della ripresa. Di Yazan Al Naimat, al 23' del secondo tempo, il gol del momentaneo pareggio della Giordania. Per i qatarioti, vincitori del trofeo nel 2019, si tratta del secondo titolo continentale consecutivo.

Afif ha festeggiato con un vero e proprio gioco di prestigio, tirando fuori dal parastinchi una carta da gioco con la sua foto prima che l'immagine si capovolgesse in una "S". La finale, giocata al Lusail Stadium di Doha che 14 mesi fa ha ospitato la finale del Mondiale davanti a quasi 87 mila spettatori, vede i padroni di casa andare in vantaggio al 22' minuto grazie al calcio di rigore realizzato da Afif. La Giordania nella ripresa riesce a pareggiare i conti grazie a un bel gol di Yazan Al-Naimat. Ma il pari dura una manciata di minuti, sei per l'esattezza, perché ancora una volta Afif, sempre su rigore, segnalato dall'arbitro dalla Var, riporta il Qatar in vantaggio. Il terzo gol qatariota arriva in pieno recupero, sempre su rigore e sempre con la firma di Afif, sempre dopo un intervento della Var. Afif è stato nominato giocatore della competizione oltre ad aggiudicarsi il titolo di capocannoniere del torneo con otto gol.