Coppa d'Africa, scoppia il caso Guelor Kanga: documenti (e nazionalità) falsi

COPPA D'AFRICA

Sul passaporto data di nascita successiva di quattro anni alla morte della madre

© Getty Images Se non fosse grave come in realtà è, sarebbe quanto meno ridicolo. Quello che sta accadendo a Guelor Kanga, 33enne centrocampista della Stella Rossa e della nazionale del Gabon ha davvero dell'incredibile. Al giocatore, come consuetudine, sono stati chiesti i documenti dalla Caf, la confederazione del calcio africano, per poter procedere alla sua inscrizione alla Coppa d'Africa. Fin qui nulla di strano, se non fosse che, a quanto pare, il giocatore avrebbe un passaporto "discutibile" in cui sarebbe indicato il primo settembre 1990 come data di nascita, di ben quattro anni successiva alla morte della madre, deceduta infatti a inizio 1986.

Basterebbe così, ma non basta, perché in realtà oltre a non avere 33 anni, Kanga si chiamerebbe in realtà Kiaku-Kiaku Kianga, sarebbe nato il 5 ottobre 1985 a Kinshasa, in Congo, e non sarebbe quindi nemmeno gabonese. Uno zero su tre non male che, al momento, è stato sufficiente ad alzare un polverone mica male e a escluderlo dalla competizione. Saranno ora le ulteriori indagini a chiarire la questione, ma certo è che già così qualcosa sembra proprio non quadrare.