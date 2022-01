Coppa d'Africa: Kessie sbaglia un rigore, pari Costa d'Avorio. Poker Tunisia

coppa d'africa

La Guinera riprende gli ivoriani, che restano in testa al proprio girone. I tunisini travolgono la Mauritania

La Tunisia cala il poker alla Mauritania, in una gara valida per la seconda giornata del Gruppo F della Coppa d'Africa. Il 4-0 finale porta la firma di Mathlouthi al 4', Khazri al 9' e al 64', Jaziri al 66'. In classifica la Tunisia è ora terza con 3 punti, a -1 dalla coppia Gambia-Mali. Termina 2-2, invece, la sfida tra la Costa d'Avorio e la Sierra Leone con un rigore sbagliato dal milanista Kessie. Getty Images

Dopo l'errore dal dischetto, Haller firma l'1-0 ivoriano al 25'. Nella ripresa M. Kamara pareggia per la Sierra Leone al 55'. Al 65' ancora Costa d'Avorio in vantaggio con Pépé dell'Arsenal. La Sierra Leone non demorde e trova il definitivo pareggio al 93' con A. Kamara. Nella classifica del girone E, Costa d'Avorio prima con 4 punti davanti alla Sierra Leone con 2 in attesa di Algeria-Guinea Equatoriale.

Nell'altra partita del girone F, Gambia e Mali hanno pareggiato 1-1. Decisivi due calci di rigore: Kone porta in vantaggio il Mali al 79', il pareggio del Gambia al 90' con l'attaccante del Bologna Barrow.