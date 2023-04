Copa Sudamericana, spavento per Retegui: tifosi del Tigre prendono a sassate il pullman, per sbaglio

La Copa Sudamericana regala sempre perle in campo, ma quello che è successo prima di Tigre-San Paolo nella fase a gironi (0-2 in favore dei brasiliani) è qualcosa di grottesco, se non altro perché non ci sono stati feriti. Retegui e compagni, infatti, sono stati accolti allo stadio dai sassi lanciati verso il proprio pullman, ma dagli stessi tifosi argentini che, convinti di "accogliere" in questo modo la squadra del San Paolo hanno clamorosamente sbagliato mezzo. La "svista" è costato un finestrino rotto al pullman del Tigre e per fortuna nessun ferito, anche se Agustin Cardozo sui social ha postato il sasso lanciatogli contro.