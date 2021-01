Copa Libertadores: super Luiz Adriano trascina il Palmeiras in casa del River, finale a un passo

Colpo importante del Palmeiras che nell'andata della semifinale di Coppa Libertadores ha strapazzato in trasferta il River Plate vincendo 3-0 al Monumental. Protagonista di serata anche l'ex Milan Luiz Adriano, autore del momentaneo 2-0 con una cavalcata nella metà campo argentina. Con questo successo il Palmeiras di Abel Ferreira ha un piede e mezzo nella finale che sarà disputata contro la vincente del doppio confronto tra Boca Juniors e Santos. Chi alzerà il trofeo conquisterà un posto al Mondiale per Club di febbraio che sarà trasmesso in esclusiva sulle reti Mediaset.